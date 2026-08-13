L’Inter Femminile mette al sicuro uno dei suoi punti di riferimento del recente percorso nerazzurro. Il club ha ufficializzato il rinnovo di Detruyer, centrocampista belga classe 2004 arrivata a Milano nel 2024, che ha scelto di prolungare il proprio legame con la società per altre due stagioni, fino al 2029. In questi due anni la giocatrice si è ritagliata un ruolo importante all’interno della squadra, collezionando 60 presenze e realizzando 7 gol. Un rendimento che ha contribuito anche al raggiungimento di due qualificazioni consecutive alla Women’s Champions League. Numeri che raccontano la crescita della belga e il suo peso nel progetto nerazzurro, che potrà così contare ancora a lungo sulle sue qualità.
La nota dell’Inter su Detruyer
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Marie Detruyer. La centrocampista belga classe 2040 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029".
Autore: Giammarco Probo
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