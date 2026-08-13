Qualche mese fa Sergio jr. Conceiçao, figlio di Sergio Conceicao, disse a TuttoSport: "Ho qualche flash di quando era all’Inter e poi il ritorno alla Lazio, con Mancini allenatore. So ancora tutte le canzoni dei tifosi biancocelesti". E l'ex tecnico del Milan non dimentica il suo passato da calciatore. In serata ha postato sui social una foto che lo ritrae seduto su un prato con tre magliette a circondarlo: quella del Parma, della Lazio e dell'Inter. La didascalia è emblematica: "Ricordi di tempi indimenticabili". Ebbene sì, Conceicao ricorda con molto piacere le esperienze da calciatore con le squadre italiane tra cui l'Inter.

