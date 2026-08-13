Djed Spence sta per sbarcare nel mondo Inter. Con un contratto che testimonia la fiducia dell'ambiente nerazzurro nei suoi confronti perché, secondo Tuttosport, l'inglese firmerà addirittura un quinquennale da 2,6 milioni più bonus. E ha già il numero di maglia pronto ad attenderlo.

Prenderà "la numero 24 che aveva a Londra libera all’Inter (curiosità: prima di lui l’ha indossata Christian Eriksen, pure lui arrivato dal Tottenham) e - soprattutto - la necessità di onorare l’eredità lasciata da Dumfries - si legge . Tanto per inquadrare la questione, va ricordato come l’olandese, in un’annata pesantemente condizionata dall’operazione che l’ha tenuto per tre mesi lontano dai campi, ha comunque segnato 5 gol, confezionando 2 assist ai compagni. Spence, al contrario, in 44 presenze al Tottenham, ha fatto segnare un doppio zero alla voce gol fatti e assist però al Mondiale, una volta fuori dalla cappa di negatività che si respirava nell’ultima stagione agli Spurs, ha sfoderato un paio di prestazioni da primo della classe".