Dopo aver ceduto Davide Frattesi, l'Inter lavora ad altre due cessioni. Quella di Yanis Massolin in prestito e quella di Kristjan Asllani, del cui futuro si occupa oggi Tuttosport dopo l'annata non felicissima con il doppio prestito a Torino e Besiktas.

"L’albanese è fuori dal progetto e sta cercando una sistemazione - si legge sul quotidiano -. Anche in questo caso l’Inter potrebbe avallare un prestito con diritto di riscatto relativamente basso, visto che l’ex Empoli oggi pesa a bilancio per 4.7 milioni, la metà fra dodici mesi, avendo il contratto fino al 2028".