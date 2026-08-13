La premessa va fatta: dopo Akinsanmiro e Frattesi, a centrocampo devono ancora uscire Asllani e Massolin. La casella liberata con l'addio del nazionale azzurro, però, è di quelle pesanti, come si legge oggi sul Corriere dello Sport. E la dirigenza vuole regalare Curtis Jones a Chivu, come da richiesta del tecnico.

"Il trascorrere dei giorni è sicuramente un alleato per l’Inter, soprattutto per ammorbidire la richiesta iniziale del club inglese pari a 40 milioni. L’orizzonte ideale potrebbe attestarsi a quota 25 con l’inserimento di qualche bonus di facile raggiungimento, facendo leva sulla volontà del calciatore di volare a Milano per cambiare aria. Da capire eventualmente se possa essere inserita anche una percentuale sulla futura rivendita - si legge sul quotidiano -. Il suo nuovo allenatore, Iraola, gli ha manifestato fin da subito la sua stima, ma Jones nonostante sia cresciuto nel vivaio del club di Anfield non ha intenzione di rinnovare e non ha gradito i pochi sforzi da parte della società per accontentare le sue richieste economiche di prolungamento".