Moussa Diaby e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo verbale per un contratto fino al 2031. Lo scrive Florian Plettenberg di Sky.de, spiegando però che la trattativa con l'Al Ittihad è ancora in corso ed è complicata: le parti non sono affatto vicine all'accordo totale. Il club tedesco sta premendo sull'acceleratore in queste per arrivare a una quadra definitiva. Ormai manca solo l'accordo tra i club per definire l'affare.

Sezione: Mercato / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 21:33
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione