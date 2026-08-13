Moussa Diaby e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo verbale per un contratto fino al 2031. Lo scrive Florian Plettenberg di Sky.de, spiegando però che la trattativa con l'Al Ittihad è ancora in corso ed è complicata: le parti non sono affatto vicine all'accordo totale. Il club tedesco sta premendo sull'acceleratore in queste per arrivare a una quadra definitiva. Ormai manca solo l'accordo tra i club per definire l'affare.