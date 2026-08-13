Continua la lotta alla pirateria di Lega Serie A, che in questi anni si è spesa parecchio per prevenire e combattere questo fenomeno. L'ultima società a finire nel mirino della Lega è l'albanese Tring.

Cosa sta succedendo tra Tring e la Lega Serie A?

Innanzitutto, cos'è Tring? Piattaforma legale, si tratta di un'emittente albanese che ha un accordo con la Lega Serie A per i diritti TV del campionato italiano in Albania dal valore di 4 milioni di euro. Fondata nel 2004, grazie a un accordo successivo con DigitAlb, storica emittente rivale, i due gruppi hanno unificato il proprio palinsesto. Così Tring offre direttamente Champions League, Serie A, Bundesliga, NBA e MotoGp, e indirettamente Premier League, Liga, Ligue 1, Europa League, Conference e Formula Uno. Sostanzialmente quasi tutte le manifestazioni sportive di punta, a 250 euro l'anno.

Il problema nasce nel momento in cui Tring non oscura il proprio segnale all'estero. Il prezzo bassissimo rispetto al resto d'Europa, ovviamente, porta anche cittadini non albanesi ad abbonarsi a questa emittente, raggirando di fatto i titolari dei diritti TV nel proprio paese di residenza. Anche dall'Italia, infatti, è possibile accedere allo streaming, senza il bisogno di usare una VPN. Proprio per questo motivo Lega Serie A ha inviato le prime lettere di contestazione verso Tring, con l'obiettivo di bloccare il segnale entro il 22 agosto, data in cui inizierà il campionato.