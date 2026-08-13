Tutto fatto, o quasi, per il trasferimento alla Lazio di Davide Frattesi. Secondo quanto riporta sul suo profilo X Matteo Moretto, il giocatore potrebbe viaggiare per Roma nelle prossime ore, una volta che i due club e l'entourage del giocatore si saranno scambiati gli ultimi documenti e saranno arrivate tutte le firme necessarie.

Anche Fabrizio Romano conferma: l'affare è praticamente fatto. Le cifre sono quelle note ormai da ieri sera: un milione di euro di prestito oneroso, clausola per il diritto di riscatto a 14 milioni, con il riscatto che diventerebbe obbligatorio a seconda delle presenze di Frattesi - almeno 22 - con la Lazio o in base alla posizione finale in classifica dei biancocelesti, che dovrebbe arrivare nelle prime dieci. In più l'Inter mantiene il 50% sulla futura rivendita.

L'uscita dell'ex Sassuolo potrebbe sbloccare definitivamente il mercato dell'Inter a centrocampo, con le risorse liberate dalla cessione del classe 1999 che verranno probabilmente reinvestite su Curtis Jones.