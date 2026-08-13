Si fanno sempre più insistenti le voci che accostano Luis Henrique alla Roma, mossasi concretamente per portare nella Capitale l'esterno dell'Inter. Nonostante questo, alcuni addetti ai lavori sembrano mettere in dubbio la bontà dell'operazione. Tra questi vi è l'ex attaccante Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino.

Luis Henrique-Roma, i dubbi di Pruzzo

"Rispetto alla scorsa annata, i giallorossi sono molto migliorati in alcune zone del campo: sicuramente una di queste è il reparto offensivo. Luis Henrique? È una trattativa che francamente non capisco. Staremo a vedere che sviluppi ci saranno".