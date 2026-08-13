Intervenuto nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della lotta al vertice e degli equilibri sulla zona elevatissima del campionato di calcio: "L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, quarto e quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina, anche se quando cambi molto c’è bisogno di tempo. Avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso". Le parole sono state riprese dai colleghi di FirenzeViola.