Sorriso, entusiasmo e tanta voglia di mettersi in mostra. Franco Carboni si prepara a vivere una nuova stagione con il Parma, dopo essere stato riscattato a titolo definitivo dall’Inter. Il terzino sinistro classe 2003, arrivato in Emilia a gennaio, ha collezionato sette presenze e convinto il club a puntare ancora su di lui. “Dal mio arrivo a gennaio l'obiettivo è sempre stato quello di rimanere qui al Parma - racconta Carboni a GianlucaDiMarzio.com -. Sapere del riscatto a luglio mi ha reso felice”.

A Parma, Carboni ha trovato anche un allenatore nel quale ripone grande fiducia. Il rapporto con Carlos Cuesta è già positivo e il giocatore argentino apprezza particolarmente il lavoro quotidiano dello staff. “È una grande persona - spiega - un uomo molto vicino ai suoi giocatori, così come il suo staff che è molto giovane ma ha tanta voglia di lavorare. Ogni giorno riceviamo ottimi spunti per migliorare, la squadra ha un'ottima idea di calcio e se seguiamo il nostro allenatore faremo grandi cose. Sono felice perchè col Parma ho trovato esattamente ciò che cercavo e lo spogliatoio nutrito di argentini mi ricorda ciò che vedevo nel Catania di mio padre. Sono pronto a dare il massimo per il club, c'è tanta energia positiva e mi trovo esattamente dove vorrei essere”.

Chivu e gli anni all'Inter

Il percorso di Carboni è iniziato all’Inter, dove è cresciuto dal 2019 al 2023 insieme ai fratelli Valentín e Cristiano. Proprio in nerazzurro è arrivata la svolta tattica della sua carriera: da attaccante è diventato terzino, grazie anche al lavoro svolto con Cristian Chivu. “Sono arrivato da attaccante, poi Conte mi schierò quinto a sinistra in allenamento. Se sono un terzino, però, è merito del percorso con Chivu dall'U18 alla Primavera. Mi ha insegnato tutto e lo scudetto Primavera 2022 resta indimenticabile, così come la convocazione di Inzaghi per la sfida Champions al Liverpool”.

Tra i ricordi più emozionanti c’è proprio quella notte di Champions contro il Liverpool, quando Carboni venne convocato da Simone Inzaghi per la sfida di San Siro.“San Siro pieno, i campioni in campo e la maglia scambiata con Van Dijk che conservo a casa. Se ci penso, ancora non realizzo”. Ora il passato resta alle spalle e davanti c’è una nuova sfida. Con il Parma e Cuesta, Carboni vuole continuare il proprio percorso di crescita, consapevole di aver trovato un ambiente nel quale si sente finalmente nel posto giusto.