John Stones è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Inter. Quando si era presentato ai nerazzurri nel giorno della firma, aveva detto ai canali ufficiali: "Non vedo l'ora di vedervi e giocare davanti a voi. Speriamo di scrivere pagine incredibili insieme. Grazie per il supporto ancora prima di vedervi. Prometto di dare tutto per il club e i miei compagni di squadra, indossando questa maglia con orgoglio. Darò tutto me stesso". E il centrale difensivo inglese lo farà indossando la maglia numero sei. Una fanpage del calciatore (john stones hqs) ha pubblicato su X la casacca in vendita di Stones, con la sei sulle spalle.