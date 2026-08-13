L'Inter è ormai molto vicina ad assicurarsi Djed Spence: mancano le visite mediche e poi il giocatore inglese, se arriverà l'assenso, potrà firmare un contratto fino al 2031 a 3 milioni di euro, bonus inclusi, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Ne è sicuramente felice Cristian Chivu, perché l'arrivo del laterale inglese esaudisce due richieste in una fatte dal tecnico rumeno ai dirigenti nerazzurri. Cosa che altri nomi accostati al club di via della Liberazione, forse, non avrebbero fatto. "Spence, con caratteristiche diverse rispetto a Diaby, porta in dote ciò che aveva chiesto Chivu nei continui confronti anche a distanza con gli uomini mercato nerazzurri durante la tournée intercontinentale: è un elemento che permette di alzare il livello della rosa e che sembra essere più complementare a Diouf di tanti altri nomi accostati per quel reparto", si legge sul quotidiano, che elogia la capacità di Ausilio di aspettare il momento giusto per lanciarsi sul giocatore, valutato oltre 40 milioni di euro dopo il Mondiale.