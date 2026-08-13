Oggi si è rivisto Nico Gonzalez alla Continassa. Finite le vacanze dopo il Mondiale, concluso con la delusione della sconfitta in finale contro la Spagna, l'argentino ha cominciato la sua preparazione, nel centro sportivo della Juventus, in vista della prossima stagione. Una stagione che, con molta probabilità, non giocherà in bianconero: la sua cessione, infatti, rimane una possibilità concreta, secondo quanto risulta ai colleghi di Tuttosport. L'ex giocatore della Fiorentina potrebbe tornare all'Atletico Madrid, club che vorrebbe confermarlo in rosa dopo averlo ingaggiato in prestito la scorsa estate. Sullo sfondo c'è anche l'Inter, sempre alla ricerca di un esterno offensivo, soprattutto in caso di addio di Luis Henrique. 

Sezione: Focus / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 16:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.