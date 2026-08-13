Si avvicina rapidamente l'esordio ufficiale dell'Inter U23 in vista della stagione 2026/2027. Il debutto stagionale sarà a Sestri Levante contro il Vado Ligure in occasione dei preliminari di Coppa Italia Serie C. A questo proposito, il tecnico dei savonesi Matteo Pastorino ha presentato la sfida contro i giovani nerazzurri durante la conferenza stampa della vigilia.

Pastorino elogia i giovani nerazzurri

“Affronteremo un avversario di qualità, molto forte tecnicamente e fisicamente. I nerazzurri giocano bene a calcio e non si fanno problemi a costruire dal basso. Dal canto nostro dovremo essere molto bravi a fare le cose giuste in entrambe le fasi, mettendo in campo il giusto atteggiamento”.