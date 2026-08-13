La nomina di Xavi Hernandez come nuovo ct della Nazionale dei Paesi Bassi raccoglie il favore di Wesley Sneijder. Che, appena dopo l'annuncio della Federcalcio olandese arrivato nella serata di ieri, ha voluto mandare un messaggio all'ex centrocampista di Barcellona e Spagna: "Benvenuto, Xavi Ti auguro tutto il meglio. Ben fatto, ottima scelta", ha scritto uno degli eroi del Triplete dell'Inter su Instagram.