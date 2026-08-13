La nomina di Xavi Hernandez come nuovo ct della Nazionale dei Paesi Bassi raccoglie il favore di Wesley Sneijder. Che, appena dopo l'annuncio della Federcalcio olandese arrivato nella serata di ieri, ha voluto mandare un messaggio all'ex centrocampista di Barcellona e Spagna: "Benvenuto, Xavi Ti auguro tutto il meglio. Ben fatto, ottima scelta", ha scritto uno degli eroi del Triplete dell'Inter su Instagram

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 16:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.