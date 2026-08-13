Spazio al calciomercato nell'appuntamento pomeridiano. Spence è atteso a Milano nelle prossime ore, così come Frattesi nella Capitale: domani entrambi svolgeranno le visite mediche. L'Inter, una volta perfezionata la doppia operazione, tenterà l'assalto finale e decisivo per Jones. E Luis Henrique apre alla Roma.
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 18:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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