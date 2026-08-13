Aspettando la possibile uscita di Luis Henrique, Cristian Chivu sta pensando a come sostituire eventualmente il brasiliano. Non con un esterno dalle stesse caratteristiche dell'ex OM, ma con quel giocatore che salta l'uomo a cui in casa Inter hanno provato a far ricorso già quando sono andati su Lookman, come ricorda oggi Tuttosport, e che nelle prossime settimane potrebbe essere rappresentato da uno tra Moussa Diaby e Malick Fofana.

Il problema è quello di sempre: i costi. Diaby, per esempio: vorrebbe tornare in Europa e infatti su di lui c'è anche il Bayer Leverkusen, ma percepisce 15 milioni netti a stagione e sarebbe disposto a scendere al massimo fino a 6. Per non parlare del fatto che l'Al-Ittihad non va sotto i 30 milioni come richiesta per il cartellino.

Anche per questo i nerazzurri hanno puntato i radar su Malick Fofana, 21 anni, esterno belga del Lione i cui interessi sono curati da Roc Nations, proprio come quelli di Luis Henrique. Gran dribbling e rapidità, anche se con alle spalle una stagione complicata da alcuni infortuni. Il Lione, però, vuole oltre 40 milioni di euro. Richiesta che potrebbe calare qualora i francesi non dovessero superare i playoff di Champions League nelle prossime due settimane. In ogni caso, serve prima l'addio di Luis Henrique.