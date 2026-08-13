Ospite di Radio Manà Manà, Riccardo Trevisani ha confermato l'esistenza di un dialogo tra Inter e Roma per parlare del trasferimento di Luis Henrique alla corte di Gian Piero Gasperini: "E' stato fatto un sondaggio serio per parlare del giocatore, questa possibilità esiste. Io credo anche che la Roma possa pagarlo qualche soldo in meno, visto che l'Inter può avere interesse a cederlo dopo l'arrivo di Spence", le parole del giornalista di SportMediaset.

L'idea della Roma di puntare sull'ex giocatore del Marsiglia non è campata per aria, secondo Trevisani, soprattutto da un punto di vista tattico: "Il brasiliano può giocare sia come esterno di centrocampo ma anche come esterno alto; la Roma non ha quella fisicità in attacco. E ti dico una cosa: nell'Inter ha fatto tutto l'anno il quinto, ma per me è un esterno alto. In lui non vedo quelle caratteristiche alla Greenwood, cioè di un giocatore che ti cambia una squadra coi suoi colpi. Io cercherei altro prima di puntare su Luis Henrique, ma dico che non vedo solo problemi e capisco anche le difficoltà che ci sono sul mercato"