La giornata di ieri era quella in cui si attendeva l'incontro ad Appiano tra i reduci dall'ultima tournée e i giocatori che hanno ripreso a lavorare direttamente al centro sportivo nerazzurro (Lautaro, Thuram, Akanji, Stones). Come racconta il Corriere dello Sport c'è stato un primo contatto di persona tra il centrale inglese e Chivu, che si erano già parlati via telefono (colloqui serviti a convincere il ragazzo a passare all'Inter).

Alla seduta pomeridiana non ha partecipato l'infortunato Massolin, mentre è recuperato Asllani che resta in lista cessioni. Nel quartier generale erano presenti anche Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Oggi e domani ancora allenamenti, sabato l'amichevole a Bari col Betis per la quale è prevista una spedizione in giornata.