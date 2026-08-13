Manca sempre meno all'inizio della stagione dell'Inter Women. Il grande sogno delle nerazzurre, al di là delle ambizioni in Italia, è senza dubbio quello di qualificarsi alla fase campionato della prossima Women's Champions League. Prima però la squadra di mister Sassarini dovrà superare il Wolfsburg, avversario tutt'altro che facille. Ecco quando andrà in scena il doppio confronto.

L'andata si terrà a Wolfsburg mercoledì 26 agosto alle ore 18, nello stesso stadio in cui scende in campo abitualmente la Prima Squadra maschile. Il ritorno, invece, si terrà alle 18.30 di martedì 2 settembre, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, che da quest'anno ospiterà anche le gare interne dell'Inter U23.

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 12:44
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.