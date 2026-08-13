Djed Spence sbarcherà stanotte a Milano, nella città che diventerà casa sua per i prossimi anni. L'esterno inglese classe 2000 svolgerà le visite mediche di rito per conto dell'Inter, prima di presentarsi nella sede di Viale della Liberazione per firmare il contratto fino al 2031 con il club nerazzurro. Che, per assicurarselo, ha deciso di versare nelle casse del Tottenham 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, oltre all'eventuale 10% sulla futura rivendita. Al giocatore, invece, l'Inter riconoscerà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 17:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.