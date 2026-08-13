Il Monza segue la linea verde. Dopo Akinsanmiro dall'Inter, i brianzoli hanno chiuso l'affare per Christian Mariani. Il giocatore classe 2008 lascia la Roma per unirsi al club biancorosso. Centrocampista centrale di stampo difensivo, probabilmente non verrà inserito subito nella Prima Squadra allenata da Ivan Juric, ma continuerà il suo percorso di crescita con la Primavera del Monza. I biancorossi sfideranno l'Inter di Bigica il 19 settembre.
Sezione: L'avversario / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 14:21
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi
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Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.
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