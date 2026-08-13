Nuova avventura per Davide Bettella. Il difensore centrale classe 2000 lascia il Pescara per unirsi alla Juve Stabia. Lo riporta Sportitalia. Cresciuto nell'Inter, Bettella è stato scambiato con l'Atalanta nel 2018, facendo parte del pacchetto che ha portato a San Siro Alessandro Bastoni. Dopo Monza, Frosinone, Palermo e Catanzaro, Pescara era stata la sua quinta squadra in Serie B. La Juve Stabia sarà la sesta. A spingere il giocatore all'uscita la retrocessione degli abruzzesi, che quest'anno militeranno nel girone B di Serie C.