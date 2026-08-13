Nuova avventura per Davide Bettella. Il difensore centrale classe 2000 lascia il Pescara per unirsi alla Juve Stabia. Lo riporta Sportitalia. Cresciuto nell'Inter, Bettella è stato scambiato con l'Atalanta nel 2018, facendo parte del pacchetto che ha portato a San Siro Alessandro Bastoni. Dopo Monza, Frosinone, Palermo e Catanzaro, Pescara era stata la sua quinta squadra in Serie B. La Juve Stabia sarà la sesta. A spingere il giocatore all'uscita la retrocessione degli abruzzesi, che quest'anno militeranno nel girone B di Serie C.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 14:49
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.