Domani, Ivan Juric farà il suo esordio in gare ufficiali sulla panchina del Monza. La sfida contro l'Avellino, valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia, sarà la prima occasione per il tecnico croato di valutare il lavoro fatto durante la pre-season: "Vogliamo fare bene, è la prima ufficiale per noi - ha detto ai canali ufficiali del club brianzolo -. Voglio vedere progressi, la crescita della squadra. Stiamo inserendo giocatori nuovi ed è normale che non sia tutto perfetto. Quanto all'avversario, abbiamo visto che hanno fatto una grande prestazione contro il Torino: sarà una partita difficile. Mi auguro che sia la prima di tante qua al Monza, c'è un progetto interessante che vogliamo sviluppare per bene".