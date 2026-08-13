Continua a tenere banco la querelle sorta in casa Cagliari tra la dirigenza rossoblù e Sebastiano Esposito. Le varie acredini nate per per questioni meramente contrattuali sembrerebbero ormai irreparabili, ragion per cui l'addio del classe 2002 sembrerebbe ormai scontato. Il tecnico isolano Fabio Pisacane ha cercato di glissare l'argomento in occasione della conferenza stampa alla vigilia dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo, evidenziando come il suo compito "è tutelare il gruppo squadra". Nelle stessa occasione, l'allenatore dei sardi ha evidenziato come della questione "si stanno occupando persone competenti". Dal canto proprio, l'ex attaccante nerazzurro, stando a quanto riportato da Centotrentuno, si sarebbe premurato di far recapitare al club un nuovo certificato medico della durata di 15 giorni (valido fino al 27 agosto) in attesa di capire quale sarà la prossima tappa della propria carriera.