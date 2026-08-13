Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, è intervenuto in sostegno del numero uno della FIFA, Gianni Infantino: "Se qualcuno ha qualche problema contro qualcuno, che si tratti di Gianni o di qualcun altro, segua la procedura, segua la procedura Fifa, semplice - ha detto ai microfoni di Sky News - Se volete eliminarlo, andate alle elezioni; lasciate che siano le 211 associazioni affiliate a decidere. Fatelo e il voto esprimerà se hanno fiducia in lui oppure no", le parole raccolte dai colleghi dell'ANSA.