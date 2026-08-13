L'Inter sembra finalmente aver trovato il suo laterale, Djed Spence, acquistato dal Tottenham, visite mediche permettendo. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri "sprinteranno" per provare a far svolgere tra domani e dopodomani le visite mediche e di idoneità sportivo al ragazzo, nonostante le ferie di Ferragosto.

"L'operazione è stata infiocchettata con una parte fissa da 30 a cui si aggiungono 5 di bonus, più un 10% sulla futura rivendita da elargire al club del nord di Londra - specifica la rosea -. Da parte sua, Spence non ha avuto molti dubbi sulla destinazione, già da quando gli era stata prospettata. In sei mesi di prestito rossoblù nel 2024 aveva apprezzato la vita placida a Genova, ma è ugualmente attratto da quella milanese più frenetica. A legarlo alla città e ai nerazzurri un contratto quinquennale da tre milioni netti a stagione. Considerando la quota di ammortamento annuale e aggiungendo il lordo dello stipendio, il peso complessivo di Spence sul bilancio interista 2026-27 dovrebbe essere poco sotto i 12 milioni".