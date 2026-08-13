Il Monza continua a preparare l'esordio in Serie A contro l'Inter. In campo, con gli allenamenti di Ivan Juric, ma anche fuori, sul mercato. E' notizia di oggi, riportata da Il Tirreno, quella che vedrebbe possibile uno scambio tra Monza e Pisa. I toscani darebbero alla squadra brianzola Idrissa Touré, centrocampista tedesco che ha ben figurato nella massima categoria pochi mesi fa, nonostante la retrocessione. Dal canto suo, invece, Paolo Bianco, allenatore del Pisa, avrebbe chiesto Andrea Petagna. Non è da escludere uno scambio tra i due club. L'Inter segue interessata la trattativa.