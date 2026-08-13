Il Monza continua a preparare l'esordio in Serie A contro l'Inter. In campo, con gli allenamenti di Ivan Juric, ma anche fuori, sul mercato. E' notizia di oggi, riportata da Il Tirreno, quella che vedrebbe possibile uno scambio tra Monza e Pisa. I toscani darebbero alla squadra brianzola Idrissa Touré, centrocampista tedesco che ha ben figurato nella massima categoria pochi mesi fa, nonostante la retrocessione. Dal canto suo, invece, Paolo Bianco, allenatore del Pisa, avrebbe chiesto Andrea Petagna. Non è da escludere uno scambio tra i due club. L'Inter segue interessata la trattativa.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 13:44
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.