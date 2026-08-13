Il giorno di Ferragosto l'Inter sfiderà il Betis Siviglia per l'amichevole al San Nicola di Bari. La formazione spagnola è molto attenta in queste ore alle occasioni di mercato che potrebbero presentarsi. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano nel corso di un aggiornamento sul mercato del Milan, il Betis  ha chiesto informazioni sul centravanti messicano Santiago Gimenez. Al momento, però, la pista viene considerata fredda.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 21:47
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione