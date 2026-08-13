I preliminari di Conference League consegnano all'Atalanta la sua avversaria: è l'Hapoel Tel Aviv. La squadra israeliana ha eliminato il Katowice nella serata di ieri e ora sogna di accedere alla fase campionato della terza competizione europea. Dall'altra parte nello spareggio l'Atalanta di Maurizio Sarri, che farà la sua prima apparizione ufficiale sulla panchina orobica proprio contro l'Hapoel. L'andata si giocherà il 20 agosto alla New Balance Arena, casa dei nerazzurri, alle 20.30. Il ritorno, per ovvie ragioni geopolitiche, si giocherà in campo neutro, a Miskolc, alle 20, una settimana più tardi, giovedì 27 agosto.