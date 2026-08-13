Intervistato da TMW Radio, Fausto Pizzi ha commentato la situazione di casa Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato: "L'Inter sta lavorando con oculatezza, ha una squadra molto competitiva, a parte il problema di Dumfries, grosse cose da fare non ne ha. Sostituire il neerlandese non sarà semplice. Ora c'è da trovare un'alternativa di spessore e Djed Spence credo sia il profilo adatto. Lo abbiamo visto al Mondiale, ha personalità, fisicità e un uno contro uno più dinamico. Mi sarebbe piaciuto vedere Marco Palestra, un italiano che si afferma in un club italiano è sempre bello. Però Spence ha qualità che sono da Inter".

La rosa come la vede?

"Ha puntellato la rosa, giustamente. Avendo anche Akanji, Stones ha senso e va a rinforzare un reparto già molto forte. E' uno di altissimo livello, migliorerà la scelte per Chivu".

Da Pio Esposito cosa si aspetta?

"Si deve confermare, non sarà semplice perché arrivare lì ok ma confermarsi ad alti livelli vuol dire che raggiungi lo status di giocatore di altissimo livello. Speriamo si consacri ulteriormente, dovrà sfruttare le opportunità che avrà. Ha presenza in area, è forte di testa. Spero si confermi".