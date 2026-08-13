Inter e Lazio hanno trovato un accordo per Davide Frattesi per circa un milione di prestito oneroso e un obbligo di riscatto a quota quattordici, legato a due condizioni non necessariamente contemporanee, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista dovrà infatti raggiungere 25 presenze totali nella prossima stagione oppure i biancocelesti dovranno arrivare almeno decimi in campionato.

Molto alta la percentuale sulla rivendità, il 50%. In più l'Inter si è garantita altri 3 milioni di bonus. Al centrocampista cinque anni di contratto a tre milioni a stagione, con una serie di bonus. Le condizioni strappate restano comunque all'interno dei parametri dei top in casa laziale.