Protagonista del calcio italiano tra gli anni novanta e duemila, Lamberto Zauli ha parlato a Tuttomercatoweb della nuova stagione ormai alle porte. Chiara la sua posizione sulla lotta scudetto. "Se lo giocano Inter e Napoli, le altre big invece sono tutte dietro e alla pari", ha detto, prevedendo dunque che il tandem di testa resti immutato rispetto a quanto visto nelle ultime due stagioni.

Interessante anche un passaggio a fine intervista sulla propria carriera. Attualmente senza panchina, Zauli ha rivelato: "Sono andato vicino a qualche soluzione che poi non si è concretizzata. Attendo”. Il riferimento potrebbe essere anche all'Inter. Secondo quanto riportato da Il Giorno a fine giugno, Zauli era stato accostato alla panchina dell'Inter U20. Chissà che una delle soluzioni citate da Zauli non sia proprio la Primavera nerazzurra, che è poi stata affidata a Emiliano Bigica.