Tutto fatto per il passaggio di Frattesi alla Lazio: aumentano le conferme in questi minuti. Il passaggio del giocatore in biancoceleste dovrebbe concretizzarsi domani, con le visite mediche nella mattinata di venerdì a Roma. Lo conferma in questi minuti Sky Sport.

Davide Frattesi lascerà l'Inter dopo tre stagioni in cui ha raccolto 122 presenze e segnato 15 reti. A livello di squadra, con l'Inter ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Indimenticabili i suoi gol in Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona, rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale nell'edizione 2024/2025, oltre ai gol decisivi contro il Verona e l'Udinese nel 2024, decisivi nella corsa scudetto per la seconda stella.