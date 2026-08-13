Prosegue la preparazione dell'Inter in vista dell'amichevole contro il Real Betis, in programma dopodomani, allo stadio 'San Nicola' di Bari. Dopo il primo allenamento della pre-season a ranghi completi andato in scena ieri al 'Training Center - in memory of Angelo Moratti' (unico assente Yanis Massolin, che si è allenato a parte), Lautaro Martinez e compagni sono scesi in campo stamattina per la seconda seduta settimanale agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff. A due giorni da Ferragosto, data dell'ultimo test prima dell'esordio in campionato contro il Monza di sabato 22 (kick-off ore 18.30).