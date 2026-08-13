Ora che il mercato dell'Inter si è sbloccato, in entrata e in uscita, e all'orizzonte sembra esserci ancora altro, parliamo dell'eterna lotta tra i due schieramenti del tifo nerazzurro: da una parte i tuttapposter, dall'altra gli intertristi. Due modi di vivere l'Inter e il calciomercato dell'Inter. Dove sta la verità?