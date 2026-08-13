Luigi Delneri, intervenuto sulle frequenze de Il Messaggero Veneto, ha parlato così degli equilibri per la lotta Scudetto: "La Juve è in costruzione e deve assemblare e il Milan è un cantiere aperto, quindi l'Inter al momento è quella che ha basi più importanti e anche mentalmente è più avanti". Delneri si è soffermato anche sull'Udinese: "Cosa mi aspetto da Runjaic? Una maturazione in tutti i sensi, anche perché non sono molti a essere rimasti tre anni all’Udinese. Conosce l’ambiente, è in sintonia con la società e quindi ha tutto per fare bene".