Luigi Delneri, intervenuto sulle frequenze de Il Messaggero Veneto, ha parlato così degli equilibri per la lotta Scudetto: "La Juve è in costruzione e deve assemblare e il Milan è un cantiere aperto, quindi l'Inter al momento è quella che ha basi più importanti e anche mentalmente è più avanti". Delneri si è soffermato anche sull'Udinese: "Cosa mi aspetto da Runjaic? Una maturazione in tutti i sensi, anche perché non sono molti a essere rimasti tre anni all’Udinese. Conosce l’ambiente, è in sintonia con la società e quindi ha tutto per fare bene".

Sezione: News / Data: Gio 13 agosto 2026 alle 22:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione