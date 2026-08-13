Stones, Spence e chissà Curtis Jones. E prima ancora Akanji, che veniva sempre dalla Premier, senza contare che in rosa c'era già Mkhitaryan, la cui esperienza nel campionato inglese è datata ma comunque presente in curriculum. Cristian Chivu vuole aggressività e intensità, come riporta oggi il Corriere dello Sport e per averla è ben felice di potersi affidare a giocatori che conoscono il torneo al momento di più alto livello al mondo.

"Il tecnico romeno vuole importare alla Pinetina il famigerato modello inglese per cambiare le attitudini della propria squadra, a partire dagli allenamenti e dal modo di stare in campo - si legge -. Un cambio di marcia netto rispetto al passato, con cui Chivu spera di raccogliere subito i frutti sul campo, grazie a giocatori nati in Inghilterra oppure sbocciati calcisticamente a quelle latitudini. Se Stones porterà nel suo bagaglio l’esperienza maturata con la cure di un maestro come Guardiola, sulla destra Spence potrà sfrecciare in libertà dopo essere stato l’anno scorso il calciatore più veloce di tutta la Premier League. Un campionato che già di per sé gira a tripla velocità rispetto agli altri. Non a caso il modello ha già dimostrato di poter funzionare alla perfezione, come dimostra l’ottima prima stagione di Akanji, arrivato come braccetto destro e poi capace di conquistare la fiducia dell’allenatore anche da centrale una volta presa confidenza con il calcio italiano".