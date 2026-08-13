Thomas Berenbruch dovrebbe lasciare l'Inter in prestito per fare minutaggio e crescere ulteriormente in vista di un futuro in prima squadra. Secondo quanto riferisce IrpiniaTv Sport, l'Avellino è pronto a tornare alla carica per il calciatore. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, con il classe 2005 che è pronto a intraprendere un nuovo percorso. Manca soltanto l'ok del tecnico dei Lupi, Nesta, per l'avello dell'operazione. Secondo l'emittente, c'è già una base di accordo tra i due club.