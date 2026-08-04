Clamoroso possibile ribaltone a tema arbitrale. Nonostante la pronunciata dismissione in data 1° luglio per "limiti di permanenza nel ruolo", l'arbitro Rosario Abisso potrebbe nutrire ancora una flebile speranza di riammissione nell'organico arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B. Il fischietto palermitano, una volta presa coscienza del suo avvicendamento da arbitro, aveva infatti presentato opposizione presso il Tribunale Federale Nazionale. A questo proposito, l'organo giudiziario avrebbe rilevato alcuni elementi potenzialmente favorevoli rispetto alla posizione del direttore di gara siciliano, decidendo così di sospendere l’efficacia del provvedimento con cui l’arbitro era stato dismesso dal ruolo di arbitro effettivo in vista della stagione 2026/2027.

Il contenuto dell'ordinanza del TFN

Come è possibile constatare dal contenuto dell'ordinanza dell'organo giudiziario, la decisione non è da intendersi come definitiva. Pur a fronte dei “ritenuti sussistenti presupposti per l’accoglimento parziale della domanda cautelare”, l'epilogo decisivo sulla questione si avrà soltano nel mese di settembre. Nel frattempo, Abisso potrà partecipare al ritiro precampionato degli arbitri CAN, seppur in sovrannumero.