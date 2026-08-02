Sempre meno concreta la pista che porta Issiaka Kamaté al Palermo. Il giocatore francese, reduce da una buona annata con l'Inter U23, non sarebbe convinto della destinazione e la trattativa, di fatto, si sarebbe arenata. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia, che spiega come al momento non ci siano le condizioni per chiudere l'operazione, con il Palermo che quindi potrebbe dover virare su altri profili per la corsia di destra. A complicare le cose per i rosanero ci sarebbe inoltre l'interesse di diverse società per il classe 2004, considerate probabilmente più attraenti da Kamaté e dal suo entourage.