Dopo aver affidato ad Alessandro Nesta la panchina, è tempo di mercato per l’Avellino. Il direttore sportivo Mario Aiello ha inaugurato una settimana cruciale per la costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato volando a Torino dove ha in agenda alcuni incontri che chiariranno la strategia del club irpino. In primis questa strategia prevede l'apertura di un dialogo con la Juventus, interlocutore privilegiato dei biancoverdi negli ultimi mesi e partner con cui potrebbero svilupparsi diverse operazioni in entrata.

Appuntamento con l'Inter

La missione di Aiello però non si fermerà a Torino. Nelle prossime ore il direttore sportivo incontrerà anche altri club del Nord, tra cui l’Inter, oltre a diversi procuratori. L’obiettivo è accelerare le trattative e provare a consegnare ad Nesta una rosa già ben definita in vista del ritiro.

Sezione: Mercato / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 10:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.