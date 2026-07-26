Andy Diouf decisivo. Subito e con istanza immediata. Anche perché le caratteristiche tecniche del giocatore interista l'hanno portato a giocare a destra. D'altronde Chivu, nella conferenza stampa d'inizio stagione, aveva spiegato a tutti le sue intenzioni di voler tentare la scommessa 'Diouf sulla destra'. E sin dalla prima uscita le sensazioni, come ha spiegato il calciatore, sono state buone: "Ma siamo solo all’inizio, era la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questo ritiro, ogni giorno: facciamo però un passo alla volta", ha detto Diouf.