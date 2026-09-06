Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter, Rafa Marin ha affidato al proprio profilo Instagram le sue sensazioni, senza nascondere la delusione per una partita che il Napoli sembrava avere sotto controllo. "Avevamo la vittoria in mano e ci è scappata di nuovo, in modo doloroso. Per questo siamo ancora più delusi e incazzati", ha scritto il difensore azzurro.

Il messaggio di Marin, però, non si ferma all’amarezza. Il centrale invita infatti la squadra a reagire subito e a ritrovare compattezza dopo la rimonta subita a San Siro. "Ma adesso bisogna rialzarsi. Si va avanti". Parole che confermano la volontà del gruppo di archiviare rapidamente il passo falso e ripartire già dalla prossima partita. Marin ha chiuso il proprio messaggio con un richiamo forte all’unità dello spogliatoio: "Questo è il Napoli. Siamo uno, e insieme ne usciremo".