Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter, Rasmus Hojlund ha espresso sul suo profilo Instagram tutta la propria delusione. L’attaccante del Napoli, autore del secondo gol degli azzurri a San Siro, ha pubblicato una foto estratta dalla gara con le mani nei capelli accompagnata da un messaggio amaro: "Questa sarebbe dovuta essere una foto diversa, con una didascalia diversa. Non è andata come previsto e sono distrutto". Di seguito il post pubblicato sui social.