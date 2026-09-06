Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro, l'attaccante azzurro Matteo Politano affida a Instagram un messaggio rivolto all’ambiente azzurro. L’esterno del Napoli, amareggiato per il ko incassato in rimonta al termine di una partita combattuta, ha invitato la squadra a reagire restando unita: "Rimane addosso una grandissima amarezza per una sconfitta del genere, adesso avanti a testa alta tutti insieme. Forza Napoli". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 20:16
Autore: Ludovica Ferrante
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