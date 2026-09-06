Primo allenamento quest'oggi a Valdebebas per il Real Madrid in vista della partita di martedì contro l'Inter, valida per la prima giornata della League Phase di Champions League. Chi ha giocato maggiormente venerdì contro il Betis ha svolto un allenamento specifico. Il resto della squadra ha effettuato esercitazioni tattiche, di pressing e di distribuzione del pallone, prima di concludere con una serie di partite su diverse superfici di gioco.

Aurelien Tchouameni, Endrick e Thiago Pitarch si sono allenati con il gruppo, mentre Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo Goes e Raul Asencio continuano i loro programmi di recupero.