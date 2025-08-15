Con l'infortunio di Ismajli, out per un mese, il Torino perde un'importante pedina dello scacchiere difensivo in vista dei primi impegni ufficiali, tra Coppa Italia e campionato. Come evidenzia TuttoSport, è probabile che contro Modena e Inter, il tecnico Baroni possa riproporre la coppia Coco-Maripan al centro della retroguardia. Coco non è partito per la Russia ed è stato tolto dal mercato.