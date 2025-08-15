La Confcommercio annuncia progressi nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro degli ambulanti a San Siro. Dopo la protesta cominciata lo scorso 13 agosto, è previsto un nuovo confronto alla presenza della Prefettura di Milano, con presenti l'amministrazione comunale e le altre istituzioni competenti.

Nel comunicato di Confcommercio si legge che il Consorzio degli Operatori Ambulanti di San Siro esprime soddisfazione per questo primo significativo passo avanti. “La presenza della Prefettura tutela tutte le parti in causa – gli ambulanti e M-I Stadio, gestore dell’impianto – e riconosce che anche gli ambulanti hanno diritti legittimi da far valere. Un ringraziamento speciale alla Questura di Milano che, sin dal primo giorno, ha dimostrato disponibilità al dialogo, umanità e professionalità, svolgendo un’opera di mediazione fondamentale per garantire la legalità e contenere la disperazione degli operatori”.